«Репетиция инсульта». Актер Краско рассказал, как перенес коронавирус

Советский и российский актер Иван Краско перенес коронавирус осенью 2020 года. Он рассказал о том, как справлялся с болезнью. По его словам, коронавирус был похож на репетицию инсульта. Об этом сообщили News.ru.

Краско заявил, что столкнулся с помутнением. По его словам, на несколько секунд глаза совершенно перестали видеть.

«Произошла как бы вспышка в мозгах, в черепной коробке, какой-то звон. И я упал. Слава богу, рядом стояла кровать, и я на нее упал. Свет в глазах исчез, и через три-пять секунд все вернулось. Я очень взвелся и подумал, что это репетиция инсульта», — заявил он.

Актер отметил, что несмотря на то, что перенес болезнь в легкой форме, его состояние было не из приятных. Он заметил, что в момент болезни испытывал страх из-за бессилия и отсутствия запахов. По словам актера, у него нет уверенности в том, что болезнь не настигнет его вновь.

Краско рассказал также, что его друг Михаил Боярский не отвечает на звонки. Ранее в СМИ появилась информация, что Боярского якобы госпитализировали с приступом коронавируса. Однако сам артист информацию о своей госпитализации опроверг.