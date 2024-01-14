Знаменитости 14 января 2024, 03:45 Рэперу Oxxxymiron пригрозили запретом на выступления в Дубае Pixabay

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Власти ОАЭ могут запретить рэперу Oxxxymiron* (Мирону Федорову*) выступать в стране из-за разжигания межнациональной розни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Oxxxymiron* выступил в дубайском клубе Agenda 11 января. Во время концерта он заявил, что украинцам тяжело уживаться с россиянами в арабском городе, и выступил с резкой критикой СВО.

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Правоохранительные органы ОАЭ изучили запись с концерта и увидели признаки нарушения базового принципа государства, которое заключается в равенстве наций, а также запрещенные в стране публичные политические высказывания.

Федорову* угрожает запрет концертов в Эмиратах: ранее подобную меру применили против другого российского рэпера Алишера Моргенштерна**. В худшем случае Oxxxymiron* потеряет право въезжать на территорию страны.

Ранее Oxxxymiron* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах: рэпер не предоставлял необходимые сведения о своей деятельностью.

* Oxxxymiron внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.