Знаменитости 10 августа 2023, 04:37 Рэперша-подросток Lil Tay скончалась через несколько дней после смерти брата Unsplash

Читать 360tv в

Канадская скандально известная исполнительница рэпа, 14-летняя Lil Tay умерла через несколько дней после старшего брата. О смерти подростка сообщили ее родственники в социальной сети, написало издание Daily Mail.

«С тяжелым сердцем мы делимся ужасными новостями о внезапной и трагической кончине нашей любимой [девочки]», — написали родственников.

Реклама

Причину смерти они не сообщили. Таблоид указал, что известие о смерти Lil Tay пришло через несколько дней после кончины ее старшего брата. Предположительно, рэперша и ее брат попали в аварию, Молодой человек за рулем писал сообщение в телефоне.

Издание отметило, что полиция не подтвердила кончину девушки и ее брата. По данным таблоида, рэперша в 2018 году была втянута в скандал — отца и брата обвинили в физическом и моральном насилии над девочкой. Рэперша прославилась в соцсетях в девять лет, и ее популярность постоянно росла.