    09 апреля 2020, 12:53

    Певица Чинна Роджерс скончалась на 26-м году жизни

    Анастасия Кременчугская

    В Филадельфии умерла рэперша и модель Чинна Роджерс. Точная причина смерти пока не известна. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание New York Times.

    Причиной смерти артистки могла стать передозировка наркотиков. Ранее Роджерс боролась с опиоидной зависимостью.

    В своем последнем посте в социальной сети Instagram Чинна говорила о смерти. Поклонники считают его пророческим.

    «Я думаю, что саундтреков к нашей жизни слишком много. Мне нужна музыка, под которую можно умереть», — говорит рэперша на видео.

    Роджерс начала работать моделью в 14 лет. Она появлялась на подиуме в показах DKNY. Спустя год Чинна познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом, основателем хип-хоп-группы A$AP Mob, который и уговорил ее заняться музыкой.

    Она выпустила несколько синглов в 2013-м и 2014 году, ее первым хитом стал трек Selfie. Дебютный альбом Роджерс, Ninety, вышел в 2016-м. Ее последней, четвертой пластинкой, стал релиз под названием In case i die first («В случае, если я умру первой»), он был выпущен в декабре 2019 года.