Певица Чинна Роджерс скончалась на 26-м году жизни

Причиной смерти артистки могла стать передозировка наркотиков. Ранее Роджерс боролась с опиоидной зависимостью.

В своем последнем посте в социальной сети Instagram Чинна говорила о смерти. Поклонники считают его пророческим.

«Я думаю, что саундтреков к нашей жизни слишком много. Мне нужна музыка, под которую можно умереть», — говорит рэперша на видео.

Роджерс начала работать моделью в 14 лет. Она появлялась на подиуме в показах DKNY. Спустя год Чинна познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом, основателем хип-хоп-группы A$AP Mob, который и уговорил ее заняться музыкой.

Она выпустила несколько синглов в 2013-м и 2014 году, ее первым хитом стал трек Selfie. Дебютный альбом Роджерс, Ninety, вышел в 2016-м. Ее последней, четвертой пластинкой, стал релиз под названием In case i die first («В случае, если я умру первой»), он был выпущен в декабре 2019 года.