Рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца

Рэпера Yung Trappa, настоящее имя которого Владислав Ширяев, заключили под стражу. Под арестом музыкант проведет два месяца. Против него возбудили дела об изнасиловании и сексуальном домогательстве.

Меру пресечения для рэпера выбрал Выборгский суд, сообщили в пресс службе СК РФ по Ленинградской области.

Ширяева задержали 2 ноября. СМИ писали, что в полицию на него заявила студентка первого курса одного из петербургских вузов. По словам девушки, рэпер надругался над ней в арендованном коттедже.

Музыканта заподозрили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Пострадавших в его деле двое — первокурсница и ее подруга.

Сам Yung Trappa заявил, что его оклеветали. Ширяев не стал отрицать факт секса со студенткой, но заявил, что все происходило по обоюдному согласию. Вторая девушка при близости вообще не присутствовала.

Мать рэпера не верит в предъявленные ему обвинения. Женщина задалась вопросом, почему студентка вместе с подругой вообще поехали с сидевшим музыкантом с сомнительной репутацией. Владислав Ширяев ранее был судим за торговлю наркотиками.