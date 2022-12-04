Знаменитости 04 декабря 2022, 14:35 Рэпера Schokk обвинили в краже песни Певица Рита Дакота обвинила рэпера Schokk в незаконном использовании песни «Спички» Telegram

Читать 360tv в

Певица Рита Дакота на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пожаловалась на рэпера Schokk. По ее словам, он без разрешения сделал ремикс на ее песню «Спички». Исполнитель ответил на обвинения, сообщил Пятый канал.

Рита Дакота предложила рэперу обсудить ситуацию, а возможную прибыль от песни потратить на благотворительность.

Реклама

Рэпер ответил, что не признает обвинений. По его словам, Рита Дакота знала, что он записал ремикс на композицию, однако не обратила внимания на тогда еще неизвестного артиста. На днях вышло интервью Ксении Собчак с Schokk, поэтому певица решила вспомнить эту историю, отметил музыкант.

Реклама

«Рита Дакота не оставляет меня в покое и начинает меня раздражать. как икота. Рита Икота, чес слово. Отстань от меня», — заявил Schokk. Он удалил спорную песню и назвал певицу «хайпожоркой» и «инфоцыганкой».

Ранее из-за плагиата поспорили певцы Стас Костюшкин и Монеточка. По мнению экс-солиста группы «Чай вдвоем», песня исполнительницы «Мама, я не зигую» является плагиатом его хита «Женщина, я не танцую». Эксперты подтвердили доводы Костюшкина и суд запретил Монеточке исполнять эту «пародию».