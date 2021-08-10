Рэпера Птаху госпитализировали в Москве и готовят к операции

В Москве экстренно госпитализировали рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха. Исполнитель заявил, что на среду ему назначили операцию, и предположил, что его кто-то сглазил. Птаха рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Рэпер сообщил, что вчерашней ночью его привезли в больницу. Врачи сделали анализы и пришли к выводу, что необходима операция. Птаха признался, что днем чуть не «откинулся» от капельницы. Он сказал, что его «усыпили» пропофолом для того, чтобы провести гастроскопию. Прошлая попытка не удалась — рэпер сказал, что в панике вытащил из себя гастроскоп, поэтому ему вкачали снотворное.

Telegram-канал Mash сообщил, что вчера Птаха вызвал скорую из-за сильной боли. Его доставили в одну из столичных больниц. Врачи обнаружили у рэпера острый холецистит — воспаление желчного пузыря.

Птаха получил широкую известность в составе московской рэп-группы Centr.

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