Рэпер Паша Техник вышел из комы | 360°

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Рэпер Паша Техник вышел из комы

СМИ: рэпер Паша Техник вышел из комы

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Рэпер Паша Техник вышел из комы. Об этом сообщил Shot в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео исполнитель хип-хоп треков пообещал, что «больше не будет». В ближайшее время он будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Сообщается, что медики не дают положительных прогнозов по его здоровью.

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«Паша ночью вышел из комы! Я не стала ничего здесь об этом писать, так как вышел и вышел, а какие последствия, неизвестно. Сделают обследования, если все ок, переведут в палату», — написала в социальных сетях его бывшая жена.

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Вчера рэпер, известный как Паша Техник, попал в реанимацию в тяжелом состоянии после прошедшей накануне вечеринки с участием различных запрещенных веществ. Врачей вызвали из-за внезапно начавшихся судорог. Его госпитализировали в Боткинскую больницу. Жена его в своем Telegram-канале пообещала разобраться со всеми, кто был на той вечеринке. Она заявила, что у рэпера случился приступ эпилепсии, причем уже в третий раз за месяц.

Летом 2020 года Техника поймали за вождением автомобиля в нетрезвом виде. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев. Это уже не первый его срок. Ранее рэпер был судим по наркотической статье и провел пять лет в колонии строгого режима.

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