Рэпера Bvlly застрелили в Канаде

Сообщения о стрельбе в районе улиц Симко-Норт и Бриттани-авеню поступили на пульт полиции в три часа ночи. Звонивший сообщил, что ранения получил один человек. Когда правоохранители прибыли на место, стрелявшие уже скрылись. На земле лежал только труп исполнителя. Следователи оцепили участок улицы, где произошло убийство.

По словам очевидцев, всего на месте происшествия было слышно семь выстрелов.

Свой дебютный сингл No Light Bag рэпер Bvlly выпустил еще в прошлом году. В сентябре этого года он представил свой полноформатный альбом Made In Austria.