Рэпера Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы за торговлю людьми

Американского рэпера Ар Келли к 30 годам лишения свободы по девяти пунктам из 13 предъявленных обвинением. Среди них — вымогательства, сексуальная эксплуатация детей, похищение, подкуп. О приговоре сообщил телеканал CNN.

Музыканта арестовали в 2019 году. Слушания по делу начались 18 августа 2021 года, 28 сентября того же года суд признал его виновным. В ходе разбирательств показания дали 45 свидетелей, шесть из них свидетельствовали о связях Ар Келли с несовершеннолетними.

Следствие выдвигало версию, что музыкант организовал группировку, которая вовлекала женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию. Одной из жертв была указана экс-супруга рэпера, в момент заключения брака ей было 15 лет.

Защита певца настаивала на 10 годах заключения, аргументируя это возрастом исполнителя. Для 55-летнего Ар Келли 30-летний срок заключения равносилен пожизненному. В качестве смягчающего обстоятельства адвокаты ссылались на то, что в детстве музыкант сам был жертвой насилия.