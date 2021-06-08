Рэпер T-killah госпитализирован c двусторонней пневмонией, сообщил «360» источник в экстренных службах. По словам собеседника, музыкант находится в одной из московских больниц.

По данным СМИ, врачи оценивают его состояние как тяжелое. В больнице 32-летний рэпер сдал тест на коронавирус. Пока его результаты не известны. Сам T-killah никак не прокомментировал информацию о своей болезни.

Ранее стало известно о госпитализации ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. По данным Telegram-канала Mash, медики выявили у него симптомы, схожие с COVID-19.

Борисов стал чувствовать себя плохо несколько дней назад, но не обращался к врачам и пытался самостоятельно лечиться дома. В итоге ему пришлось ехать в больницу. Опасения у специалистов вызвали имеющиеся у Борисова хронические заболевания. Из-за них было решено оставить его под наблюдением.

Среди самых распространенных симптомов COVID-19 врачи называют повышение температуры, слабость, сухой кашель. Многие путают это с простудой и начинают заниматься самолечением. Именно поэтому специалисты советуют обращаться за квалифицированной помощью, делать тесты на ковид и вакцинироваться.