Рэпер T-Killah покалечился на тренировке
«Разрыв связок голеностопа и предварительно — перелом малой и большой берцовых костей», — подтвердил рэпер.
Несмотря на травму, бодрости духа 30-летний Тарасов не теряет. «Бывает», — прокомментировал он случившуюся с ним неприятность.
«На тренировке по смешанным единоборствам неудачно прыжок сделал», — добавил T-Killah.
Рэпер T‐Killah женился на телеведущейПодробнее
Тарасов нечасто становится героем светской хроники. В прошлый раз о нем заговорили после свадьбы исполнителя. T-Killah взял в жены телеведущую Марию Белову. Это произошло в июле нынешнего года. Это событие было Тарасовыми отмечено единственной фотографией в Instagram, где новоиспеченный супруг демонстрирует безымянный палец с обручальным кольцом. Фотография подписана лаконично: «Семья».
Белова пока ничего не написала по поводу травмы своего супруга. Последняя запись в ее Instagram посвящена книге «Сказать жизни „Да!“».