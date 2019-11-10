Рэпер T-Killah покалечился на тренировке

Александр Тарасов, известный как T-Killah и Taras, получил травмы на тренировке. Об этом исполнитель рассказал «360» и заверил, что с ним все будет в порядке.

«Разрыв связок голеностопа и предварительно — перелом малой и большой берцовых костей», — подтвердил рэпер.

Несмотря на травму, бодрости духа 30-летний Тарасов не теряет. «Бывает», — прокомментировал он случившуюся с ним неприятность.

«На тренировке по смешанным единоборствам неудачно прыжок сделал», — добавил T-Killah.

Рэпер T‐Killah женился на телеведущей Подробнее

Тарасов нечасто становится героем светской хроники. В прошлый раз о нем заговорили после свадьбы исполнителя. T-Killah взял в жены телеведущую Марию Белову. Это произошло в июле нынешнего года. Это событие было Тарасовыми отмечено единственной фотографией в Instagram, где новоиспеченный супруг демонстрирует безымянный палец с обручальным кольцом. Фотография подписана лаконично: «Семья».

Белова пока ничего не написала по поводу травмы своего супруга. Последняя запись в ее Instagram посвящена книге «Сказать жизни „Да!“».