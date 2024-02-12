Знаменитости 12 февраля 2024, 15:08 Рэпер ST выразил поддержку Путину Рэпер ST признал, что рад звучанию своей музыки в патриотических роликах РИА «Новости»

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Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) признался, что поддерживает президента России Владимира Путина. В интервью РИА «Новости» артист отметил, что рад использованию его музыки в патриотических роликах.

В интернете завирусились ролики на новую песню рэпера, в которых присутствуют фрагменты интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Также в видео вставляют кадры участия президента в разных мероприятиях. Фоном в роликах идут строки из песни «Дай ему сил».

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Рэпер отметил, что пока не видел подобные кадры. Он признался, что хорошо к этому относится.

«Я поддерживаю нашего президента, поэтому, если моя музыка соприкасается с такими роликами, это здорово. Особенно если это происходит по желанию людей. Как я могу к этому относиться? Только положительно», — подчеркнул артист.

Как напомнили «Известия», рэпер ST записал клип на песню «Дай ему сил» в зоне спецоперации. С композицией он выступил перед росгвардейцами. Съемки проводили в настоящих окопах.