Рэпер ST и Ассоль поделились эмоциями от участия в «Факторе страха» | 360°

Знаменитости 09 ноября 2022, 11:04 Рэпер ST и Ассоль поделились эмоциями от участия в «Факторе страха» Рэпер ST: я здесь, чтобы преодолеть страхи РИА «Новости»

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Рэпер ST (Александр Степанов) и его жена, телеведущая Ассоль приняли участие в новом шоу на СТС «Фактор страха». О том, что самое страшное пришлось испытать паре во время проекта, попытались выяснить журналисты teleprogramma.pro.

По словам Александра, соглашаясь на участие в шоу, ему, в первую очередь, хотелось посмотреть на сколько легко он будет преодолевать страхи.

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«Бросить вызов себе, преодолеть страхи, посмотреть, на что ты готов. Я уже участвовал в проекте, когда съемки шли в Туле», — сообщил рэпер.

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Как отметила Ассоль, хорошо иметь возможность проверить свои фобии и понять, чего ты по-настоящему боишься.

«Но когда ты оказываешься сам в сложной ситуации, то не знаешь, как поведешь себя. Очень круто, что мы приехали проверить, хватит ли у нас сил преодолеть свои страхи», — добавила телеведущая.

Пара не стала раскрывать свои слабые стороны, оставив это телезрителям. Единственное, в чем призналась Ассоль журналистам, что ей не страшно есть или трогать тараканов.