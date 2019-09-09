Репэр Серега захотел получить украинское гражданство

Белорусский хип-хоп-исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) мечтает стать гражданином Украины. Эта страна, по его словам, ассоциируется у него со свободой.

«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо», — заявил Серега в эфире украинского шоу «Танцы со звездами».

Он рассказал, что встретил на Украине мать своих сыновей. Также в этой стране живет и его дядя. С ним исполнитель надеется наладить отношения.

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Сергей Пархоменко родился в Гомеле. Свою музыкальную карьеру начинал в Белоруссии и на Украине. В России стал известен в 2004 году, когда вышел клип на песню «Черный бумер». Также отметился хитами «Возле дома твоего», «Кружим» и другими. Сотрудничал с певицей Бьянкой. Всего записал восемь музыкальных альбомов.

Пархоменко трижды был женат. Первой женой стала кубинская модель Даями Моралес. Второй — девушка по имени Полина. Она родила ему сыновей Марка и Платона. В третий раз он заключил брак с Мариной Матвеевой. Однако союз позже распался.