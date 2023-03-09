Эксклюзив 09 марта 2023, 17:21 Рэпер Птаха вышел на связь PR-директор рэпера Птахи заявила, что артист вышел на связь после попадания под обстрел

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Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) вышел на связь после попадания под обстрел украинских военных в ДНР, сообщила «360» его pr-директор. По ее словам, с артистом все в порядке.

«Птаха и 3022 (рэп-исполнитель — прим. ред.) ездили в ДНР с благими целями: привезли гуманитарную помощь тем, кто находится в зоне СВО (аптечки, спальные мешки и так далее), а также поддержать своим выступлением и посмотреть на ситуацию своими глазами», — рассказала pr-директор.

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Она добавила, что артисты «знатно заставили переживать» не только своих родных и близких, но и жителей всей страны.

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В распоряжении «360» оказалось видео, которое записали сами рэперы.

«Короче, вот так снимают [видео] украинские звезды, что они находятся на первой линии. Мы на полигоне», — отметил Птаха.

О попадании рэпера под обстрел ВСУ стало известно вечером 8 марта. По информации представителей силовых ведомств ДНР, артист отправился в республику, чтобы выступить с концертами для бойцов.

Ранее Птаха анонсировал премьеру фильма «Брат 3», сообщили «Известия». По словам музыканта, лента выйдет в свет осенью 2023 года.