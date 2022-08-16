Рэпер Птаха сообщил об отмене боя с исполнителем Obe 1 Kanobe

Российский рэпер Давид Нуриев (выступающий под псевдонимом Птаха) заявил, что исполнитель Obe 1 Kanobe отменил участие в шоу «Наше дело» за день до начала боя. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Напомним, изначально поединок по правилам бокса был запланирован на 17 августа.

Как уточнил рэпер, его соперник «слился», сославшись на травму плеча.

«После громких обвинений и угроз в сторону Птахи буквально за день до боя Obe 1 Kanobe отказывается от боя, ссылаясь на старую травму плеча. Давид Нуриев с самого начала организации данного боя трижды говорил, что его оппонент придумает причину в самый последний момент отказаться от боя и не выходить в клетку», — отметили в команде Нуриева.

Конфликт между двумя музыкантами продолжается на протяжении нескольких лет. Представители Птахи сообщили, что на пресс-конференции перед боем между ними даже произошла потасовка.

Организаторы шоу «Наше дело» пытаются перенести бой на октябрь 2022 года.