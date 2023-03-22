Знаменитости 22 марта 2023, 01:38 Рэпер Птаха назвал «дурачком» экс-депутата Носова, потребовавшего завести на него уголовное дело Рэпер Птаха назвал экс-депутата Носова «клоуном» за его предложение осудить музыканта РИА «Новости»

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Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) назвал «дурачком» и «клоуном» экс-депутата Носова, который потребовал привлечь музыканта к уголовной ответственности за дискредитацию российской армии после его видеошутки из зоны СВО. Комментарий у артиста взял Telegram-канал Shot.

Две недели назад Нуриев заставил поволноваться своих поклонников. Он отправился в ДНР, где якобы попал под обстрел. В Сети появилось последнее видео с его телефона, в котором звучали выстрелы из автоматов. На связь артист не выходил почти сутки.

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Но позже стало известно, что Птаха специально устроил такой розыгрыш. Он объяснил свой поступок желанием показать, как работает и снимает фейки украинская пропаганда.

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После этого Носов написал на него заявление в Генеральную прокуратуру. Он потребовал завести на музыканта дело о дискредитации Вооруженных сил России. Птаха заявил на это, что Носов — «дурачок» и «клоун», и что тот не понимает, как все устроено на передовой.

«Он не понимает, что если мы в Донецке в полигоне с автоматами и в бронежилетах, то мы не одни там. Значит, там есть люди, значит, это согласовано с местными. Мы не можем просто приехать в Донецк, взять автомат и начать снимать что попало», — сказал он.

Артист также добавил, что планирует еще много поездок в ДНР, где будет снимать много провокационных видео.