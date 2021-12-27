Рэпер Пи Дидди продал дом, где умерла его пратнерша Ким Портер

Рэпер Пи Дидди продал дом, в котором умерла его бывшая партнерша — модель Ким Портер. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на TMZ.

Исполнитель решил продавть особняк еще в октябре за семь миллионов долларов. Сделка с покупателем еще не завершилась.

В доме шесть спален, семь ванных комнат, бассейн, спа и спортивная площадка. Соседями нового владельца станут Стив Каррелл, Билли Рэй Сайрус, Сиа.

Пи Дидди и Ким Портер были вместе 13 лет. У них есть трое детей. Портер умерла два года назад от сердечной недостаточности. До этого она перенесла пневмонию.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо решил продать свой особняк в Малибу. Цену он назначил в 10 миллионов долларов. Актер приобрел дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами за 1,6 миллиона долларов в 1998 году.

С тех пор актер сделал в особняке ремонт. В нем есть роскошная кухня, светлые спальни с панорамными окнами. Также в доме есть терраса с видом на океан и лестница на пляж. По данным СМИ, для себя Ди Каприо уже купил новый дом за 13,8 миллиона долларов.