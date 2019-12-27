Рэпер «Панда» впервые рассказал о смертельном недуге

О своем смертельном заболевании музыкант никогда не писал в соцсетях и держал диагноз в секрете от поклонников. Теперь же «Панда» рассказал, что страдает от диффузной В-крупноклеточной лимфомы четвертой стадии.

Две недели назад рэпер объявил о релизе «Азыделики», тогда же он и объявил о серьезном заболевании. Артист пообещал, что все средства от прослушивания альбома перечислит в пользу Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

В конце 1990-х годов «Панда» вместе с РасКаром основал проект Da Budz. В то же время он вел программы о рэп-культуре на радиостанциях «Станция» и «Наше радио», судил баттлы. Многие известные сегодня музыкальные исполнители, например группы «Каста» и «Многоточие», впервые прозвучали в эфирах именно программ Бриля.

Позже «Панда» пропал из эфиров. Однако недавно рэпер выступил на фестивале «Дикая мята — 2019». Также он представил два альбома — «Азытроника» и «Азыделика».