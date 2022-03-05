Рэпер Канье Уэст закопал в клипе персонажа с лицом нового возлюбленного Ким Кардашьян

Популярный рэпер Канье Уэст все еще не отошел от развода с Ким Кардашьян. В своем новом клипе музыкант расправился с персонажем с лицом комика Пита Дэвидсона, с которым сейчас состоит в отношениях его бывшая возлюбленная. Об этом сообщили Nation News.

На данный момент Ким находится в довольно близких отношениях с Дэвидсоном. Женщина уже познакомила нового возлюбленного со своими детьми и матерью. При этом Уэст очень тяжело воспринимает информацию о новом романе бывшей супруги. Он решил обличить мужчину в своем новом клипе.

По сюжету, Уэст вывозит на пустырь связанное тело персонажа, который очень похож на комика. Он закапывает своего оппонента по шею в землю, а после посыпает его голову семенами, из которых потом вырастают розы. Цветы рэпер убирает в грузовик, который похож на тот, который Уэст послал к бывшей супруге на День святого Валентина. При этом одна строчка песни напрямую адресована новому парню Ким.

«Бог спас меня от аварии, чтобы я мог надрать *** (пятую точку. — прим. ред.) Питу Дэвидсону», — сказано в песне.