Новый партнер Ким Кардашьян комик Пит Дэвидсон нанял себе телохранителя. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Radar.

По словам друзей комика, он опасается бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста. Точнее, не его самого, а его фанатов.

«Некоторые слишком преданные фанаты могут услышать в песне призыв к действию. Поэтому у Пита появились телохранители», — рассказали они.

Также друзья добавили, что раньше Дэвидсон охрану не нанимал, даже когда был помолвлен с Арианой Гранде.

В новой песне Уэста действительно прозвучала строчка, касающаяся комика.

«Бог спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону», — звучит в композиции.

Ранее Уэст заявил, что хочет вернуть отношения с Кардашьян. Он заявил, что их развод может негативно повлиять на их поклонников. Также он выразил желание быть рядом с детьми.

«Появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда Бог воссоединит нас, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв», — считает Уэст.