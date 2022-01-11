Рэпер Канье Уэст приедет в Россию встретиться с Путиным

Американский рэп-музыкант Канье Уэст намерен больше времени проводить в России. В настоящее время он ведет переговоры с миллиардером Аразом Агаларовым о развитии бизнес-проектов и расширении контактов в российском музыкальном бизнесе. Об этом рассказал партнер Уэста Амир Садан в интервью Billboard.

По словам Садана, главным пунктом переговоров Уэста и Агаларова является проведение в России первого шоу Sunday Service. Оно представляет собой церковную службу, в ходе которой хор исполняет христианские музыкальные композиции в стиле госпел. Организаторы забронировали под шоу Crocus City Hall на 7,3 тысячи зрителей и спорткомплекс «Олимпийский», который вмещает 81 тысячу человек.

Садан подчеркнул, что Канье намерен пригласить на шоу президента России Владимира Путина. После своего выступления рэпер хочет лично пообщаться с российским лидером.

Также Уэст планирует записать совместную песню с Эмином Агаларовым. На какой стадии в настоящее время находятся переговоры, партнер Уэста не уточнил. Он сообщил лишь, что музыкант планирует посетить страну весной или летом.

Ранее американская актриса Джулия Фокс призналась, что состоит в романтических отношениях с рэпером Канье Уэстом.