Рэпер Imanbek рассказал, как создал получивший «Грэмми» ремикс

Рэпер Imanbek из Казахстана рассказал, что создал ремикс песни Roses, который получил «Грэмми», случайно. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Газеты.ru», он объяснил, что это было что-то вроде эксперимента.

«Это было в процессе обучения написанию музыки, я просто тренировался на разных треках», — рассказал рэпер.

Он добавил, что в ночь после победы ему позвонили около 90 раз, чтобы поздравить.

«Утром проснулся и начал читать новостные ленты. Я листаю, а там все про меня», — рассказал исполнитель.