Знаменитости 11 июля 2023, 16:23 Рэпер Хамиль заявил о перенесенной остановке сердца Рэпер Хамиль рассказал, что пережил остановку сердца во время пробежки в Португалии

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Один из участников группы «Каста» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) сообщил, что перенес остановку сердца три недели назад. На своей странице в Instagram* он поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь.

По словам рэпера, 20 июня он был на пробежке и у него случилась остановка сердца. Первую помощь ему оказала пляжный врач Ана Вилан. Музыканта госпитализировали, провели срочное шунтирование на сердце и спасли ему жизнь. Хамиль признался — по словам врачей, это очень редкий случай. Сейчас он проходит реабилитацию после комы.

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«Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation (реабилитацию — прим. ред.). Не кипешуйте! Все будет ништяк!» — обратился к поклонникам солист «Касты».

На сайте группы опубликовали график выступлений. Ближайшее — 13 июля — должно состояться в Берлине, затем музыканты отправятся в Амстердам и Вену. Отменят ли тур в связи с госпитализацией Хамиля — неизвестно.

Ранее «Каста» планировала выступить в Минске. Выступление дважды отменяли — городские власти приняли такое решение после изучения текстов песен.

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