Рэпер Гуф высказался в поддержку выходного дня 31 декабря

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью сделать выходным днем 31 декабря. Ранее, в ноябре, с инициативой перенести рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря выступили депутаты от ЛДПР.

Путин услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем Подробнее

В некоторых регионах инициатива нашла одобрение. Так 31 декабря отдыхать будут в Томской, Кировской и Псковской областях, а также в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Крыму. Подготовку соответствующего документа также поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Известный рэпер Гуф также поддержал инициативу.

«Россиянам нужен еще один день, чтобы подготовиться к встрече Нового года. Зачем все успевать сделать впопыхах 31-го вечером, если можно начать подготовку 30-го, а потом уже 31-го продолжить? К празднику надо готовиться основательно!» — заявил исполнитель.