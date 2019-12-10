  • Рэпер Гуф высказался в поддержку выходного дня 31 декабря

    10 декабря 2019, 23:13

    Ирина Нагайникова

    Рэпер Алексей Долматов, известный под творческим псевдонимом Гуф, рассказал, что к празднику нужно основательно готовиться, а не делать все «впопыхах». Об этом сообщило РИА ФАН.
    Рэпер Гуф высказался в поддержку выходного дня 31 декабря

    10 декабря президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью сделать выходным днем 31 декабря. Ранее, в ноябре, с инициативой перенести рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря выступили депутаты от ЛДПР.

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    В некоторых регионах инициатива нашла одобрение. Так 31 декабря отдыхать будут в Томской, Кировской и Псковской областях, а также в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Крыму. Подготовку соответствующего документа также поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Известный рэпер Гуф также поддержал инициативу.

    «Россиянам нужен еще один день, чтобы подготовиться к встрече Нового года. Зачем все успевать сделать впопыхах 31-го вечером, если можно начать подготовку 30-го, а потом уже 31-го продолжить? К празднику надо готовиться основательно!» — заявил исполнитель.