Рэпер Гуф снова женился

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) стал мужем во второй раз. Он женился на модели Юлии Королевой. О торжественном событии исполнитель рассказал в Instagram.

Гуф опубликовал на своей странице фотографии со свадьбы. На первом кадре рэпера запечатлели вместе с новоиспеченной женой в автомобиле. На снимке Королева держит в руках свадебный букет. На второй фотографии Гуф показывает свое обручальное кольцо, надетое на средний палец.

Источник фото: instagram.com/therealguf

Ранее подписчики исполнителя предположили, что его избранница беременна. Они бурно обсуждали Stories, в котором Королева появилась с округлившимся животом.

О новом романе Гуфа стало известно еще зимой 2019 года. В конце ноября 2021-го рэпер сообщил в соцсетям, что делал предложение руки и сердца своей девушке. Позже эту информацию подтвердила и Королева.

Многие подписчики заявили, что теперь бывшая жена Гуфа кусает локти. Айза не стала комментировать новость о помолвке своего бывшего супруга. При этом она разместила в своем блоге грустные смайлики. Айза и Гуф прожили в браке с 2008 по 2013 год. За это время у них появился сын Сами.