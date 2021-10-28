Рэпер Гуф сделал предложение руки и сердца новой девушке

Рэпер Гуф в своем Instagram-аккаунте рассказал поклонникам о радостном событии в своей жизни. По его словам, он сделал предложение руки и сердца своей новой девушке Юлии. Его возлюбленная также подтвердила эту новость в соцсетях, написал сайт «Дни.ру».

Поклонники Гуфа поздравили его с тем, что он обрел новую любовь. Многие вспомнили его бывшую жену Айзу, которой рэпер в свое время посвящал романтические песни. По их словам, бывшая супруга теперь сидит и кусает локти от того, что не смогла сохранить их союз.

«Айза там, наверное, поседела от зависти», «Где-то плачет одна Айза», — написали под постом Гуфа комментаторы.

Другие же, наоборот, заявили, что Айза для него была подходящим вариантом в отличие от «пустышки» Юлии: «Эх. Упустил в свое время красавицу Айзу. Теперь с пустышкой жизнь придется коротать».

Айза пока никак не прокомментировала эту новость. Лишь когда Гуф объявил о желании жениться, она разместила в своем блоге грустные смайлики.