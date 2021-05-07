Рэпер Ганвест на спор проглотил живую рыбку. Ей будет хуже, чем ему

У рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов), который выпил воду вместе с плавающей там рыбой, не должно быть проблем с желудком, но может проявиться метеоризм. Такое мнение высказали врачи, к которым «360» обратился после очередного выпуска шоу Comment Out.

«Ничего не будет», — кратко ответила на соответствующий вопрос врач-гастроэнтеролог Кира Гуреева.

Другой гастроэнтеролог и по совместительству диетолог Нурия Дианова добавила, что рыбка выйдет из организма. Однако уже не живой. Ее убьют желудочные соки.

«Если она (рыбка — прим. ред.) не очень крупная, то может спокойно пройти и выйти в полуизмененном виде. Какие-то части ферментных систем будут воздействовать на нее саму. Но по факту мы не перевариваем, не усваиваем чешую. Так как был большой объем воды, вода практически не задерживается в желудке, то высокая вероятность, что в силу ее текучести она (рыбка — прим. ред.) может вместе с водой просто проскочить», — объяснила Дианова.

Источник фото: кадры из программы Comment Out на YouTube

По ее словам, рэпер может чувствовать некое недомогание, не исключен небольшой метеоризм. Кроме того, может наблюдаться снижение микрофлоры в организме.

Гоминов стал участником шоу Comment Out. Во время программы рэпер должен был выполнить задание ведущего Владимира Маркони и выпить стакан воды с плавающей там небольшой рыбкой. Причем ее еще надо было каким-то образом удержать в желудке. Если бы Ганвеста стошнило, то он бы получил штрафной балл. Однако на шоу обошлось без происшествий.

Традиция глотания рыб

Идея проглатывать золотую рыбку пришла в 1939 году к 18-летнему студенту Гарварда Лотропу Витингтону, сообщил сайт Animal Jaws. Он поспорил с другом на 10 долларов, что сделает это. На необычный трюк младшекурсника собралось посмотреть много народу. В итоге у Лотропа все получилось.

Этот случай так вдохновил студентов, что они стали повторять этот трюк. Появилась даже Межвузовская ассоциация глотания золотых рыбок (IGGA). Она определяла правила.

Длина рыбок должна была составлять три дюйма (7,62 сантиметра). Рыбу надо было держать в себе не менее 12 часов после проглатывания. В начале 1940-х годов большинство колледжей запретили эту практику, но данный шаг только способствовал популярности этого мероприятия. В современности трюки с глотанием рыбок можно было увидеть в телевизионном шоу «Чудаки», а также в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Аквамен» и «Рыбка по имени Ванда».