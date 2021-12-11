Рэпер Feduk и Александра Новикова станут родителями

Российский рэпер Feduk (Федор Инсаров) и его жена Александра Новикова станут родителями. Фотографию с округлившимся животом дочь российского ресторатора Аркадия Новикова опубликовала на своей странице в Instagram. Снимок она сопроводила эмодзи в виде яйца и смайликом.

Рэпер тут же перепостил фотографию в свой аккаунт и подписал: «Я люблю тебя».

Feduk и Александра Федорова встречались с 2018 года, но узаконить отношения решили только в мае этого года. Свадьба была очень скромной, и поклонники узнали о ней только из социальных сетей исполнителя. Рэпер опубликовал фотографию руки с кольцом на безымянном пальце и подписал ее одним словом: «Семья».