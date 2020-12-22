Рэпер Fасе свел все татуировки с лица
Рэпер опубликовал музыкальный клип в Instagram. В ролике он появляется в деловом костюме в конференц-зале и начинает петь на столе. При этом на лице Face нет привычных татуировок.
«А тату где?» — задался вопросом один из фанатов под видео.
«Почему в клипе тату убрал?» — спросил еще один подписчик.
«Красавец без тату. Будто из 2016-го», — написали в комментариях.
«Верни тату», — потребовал пользователь.
В итоге под клипом собралось более тысячи комментариев. Точку в спорах о татуировках поставил сам исполнитель.
«Да, я свел татуировки», — заявил он.
Настоящее имя рэпера Face Иван Дремин. Он родился 8 апреля 1997 года. Первую песню записал в 2015-м и выпустил мини-альбом «Проклятая печать». Известность рэперу принес клип на песню «Гоша Рубчинский». Также он стал автором таких песен, как «Юморист», «Я роняю запад», Baby и других.