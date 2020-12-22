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    22 декабря 2020, 12:03

    Рэпер Fасе свел все татуировки с лица

    Дарья Бунякова

    Известный рэпер Face опубликовал в соцсети клип на песню «Рэйман». Пользователи сразу же засыпали его вопросами об исчезнувших татуировках, которые были на лице исполнителя. В итоге рэпер подтвердил, что свел все надписи.

    Рэпер опубликовал музыкальный клип в Instagram. В ролике он появляется в деловом костюме в конференц-зале и начинает петь на столе. При этом на лице Face нет привычных татуировок.

    «А тату где?» — задался вопросом один из фанатов под видео.

    «Почему в клипе тату убрал?» — спросил еще один подписчик.

    «Красавец без тату. Будто из 2016-го», — написали в комментариях.

    «Верни тату», — потребовал пользователь.

    В итоге под клипом собралось более тысячи комментариев. Точку в спорах о татуировках поставил сам исполнитель.

    «Да, я свел татуировки», — заявил он.

    Настоящее имя рэпера Face Иван Дремин. Он родился 8 апреля 1997 года. Первую песню записал в 2015-м и выпустил мини-альбом «Проклятая печать». Известность рэперу принес клип на песню «Гоша Рубчинский». Также он стал автором таких песен, как «Юморист», «Я роняю запад», Baby и других.