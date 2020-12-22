Рэпер Fасе свел все татуировки с лица

Известный рэпер Face опубликовал в соцсети клип на песню «Рэйман». Пользователи сразу же засыпали его вопросами об исчезнувших татуировках, которые были на лице исполнителя. В итоге рэпер подтвердил, что свел все надписи.

Рэпер опубликовал музыкальный клип в Instagram. В ролике он появляется в деловом костюме в конференц-зале и начинает петь на столе. При этом на лице Face нет привычных татуировок.

«А тату где?» — задался вопросом один из фанатов под видео.

«Почему в клипе тату убрал?» — спросил еще один подписчик.

«Красавец без тату. Будто из 2016-го», — написали в комментариях.

«Верни тату», — потребовал пользователь.

В итоге под клипом собралось более тысячи комментариев. Точку в спорах о татуировках поставил сам исполнитель.

«Да, я свел татуировки», — заявил он.

Настоящее имя рэпера Face Иван Дремин. Он родился 8 апреля 1997 года. Первую песню записал в 2015-м и выпустил мини-альбом «Проклятая печать». Известность рэперу принес клип на песню «Гоша Рубчинский». Также он стал автором таких песен, как «Юморист», «Я роняю запад», Baby и других.