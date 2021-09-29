Рэпер Face заявил об отмене концертов в Сибири из-за угроз

Рэпер Face заявил, что не сможет выступить в Красноярске и Новосибирске. По словам музыканта, организаторам концертов угрожают местные власти. Под вопросом сейчас выступления и в других городах.

Об отмене концертов в Красноярске и Новосибирске Face сообщил на своей странице в Instagram.

«На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура: Омск, Нижний Новгород, Самара и другие. Формулировка везде одна и та же: „Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьезных неприятностей“», — подчеркнул он.

По словам рэпера, в Красноярске организаторам концерта звонили из администрации города с угрозами вплоть до «вырубим свет». В Новосибирске с концертной площадкой связывались из регионального Минкультуры. В итоге выступление отменили, хотя, как подчеркнул Face, он был готов провести концерт с соблюдением всех ограничительных мер.

«В Омске на площадку сегодня позвонили из ФСБ. В Нижнем Новгороде ФСБ ежегодно рассылает всем концертным площадкам список „нежелательных артистов“. И вот опять. В Перми в пятницу закрыли „несговорчивую“ концертную площадку», — пожаловался музыкант.

Звонки, по его данным, поступают также организаторам в Самаре и Казани. По мнению рэпера, это уничтожает концертную индустрию, которая и так уже полтора года находится в плачевном положении.