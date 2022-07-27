Рэпер Элджей и телеведущая и блогер Настя Ивлеева развелись год назад. С тех пор про исполнителя почти ничего не слышно. Сайт kp.ru выяснил, что дела у Элджея идут не очень: он задолжал почти 1,4 миллиона рублей налоговой службе.

Недавно музыкант появился в видео своей бывшей жены: они сделали обзор на его новую квартиру. Апартаменты выглядят шикарно, но, по информации СМИ, на самом деле финансовое положение у рэпера не самое лучшее.

Журналисты выяснили, что Элджей уже около года не может оплатить долг по налогам в размере 1 миллион 160 тысяч рублей. А недавно эта цифра увеличилась еще на 210 тысяч — это сумма неоплаченных страховых взносов ИП Узенюк (настоящее имя музыканта — Алексей Узенюк). Так что всего у рэпера накопилось долгов на 1 миллион 370 тысяч рублей.