Рэпер Дрейк налил острый соус в презерватив и обжег любовницу

Рэпер Дрейк снова оказался в центре скандала. На него в суд подала модель, с которой он не так давно провел ночь. Девушка и не подозревала, насколько странный метод контрацепции избрал ее любовник, чтобы его спермой не могли воспользоваться недобросовестные красавицы.

Дрейк выбросил в уборной использованный презерватив, предварительно залив в него острый соус. Оказалось, все произошло именно так, как он и предполагал. Девушка действительно захотела заполучить его биоматериал и забеременеть. Но все пошло не по плану: любовница Дрейка призналась, что в нее по ощущениям будто вылили лаву, сообщило украинское издание «Сегодня».

Дрейк зашел в туалет, когда услышал оттуда крики. Он объяснил, что действительно вылил в презерватив пакетик острого соуса, потому что не хотел, чтобы его спермой кто-то пользовался. Теперь девушка собирается отстаивать свои права и решила подать на рэпера в суд за сильный ожог.

Сам Дрейк пока не стал комментировать всю эту ситуацию. Судя по всему, он не считает себя сильно виноватым. Однако в тот же день он разместил в своем аккаунте пост, в котором написал: «Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа и 45 минут».