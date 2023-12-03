Знаменитости 03 декабря 2023, 01:31 Рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рэпер Баста попал в автомобильную аварию после концерта в «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, вокалист серьезно не пострадал. Как отметили авторы канала, ДТП случилось вечером между черным Maybach и Kia в районе Южной дороги. О причинах случившегося пока неизвестно, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, рэпер находился на заднем сидении Maybach, во время аварии сработали подушки безопасности. Очевидцы заявили, что после ДТП артист вышел из авто и отправился к ресторану. Потом Баста уехал на другом автомобиле.

Ранее стало известно, что Альфа-банк сделал Басту своим новым амбассадором. По словам директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов регулятора Алексея Гиязова, исполнитель давно дружит с банком.