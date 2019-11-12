Рэпер Bad Azz умер в тюрьме

О случившемся стало известно из микроблога исполнителя Snoop Dogg.

«Черт возьми. Покойся с миром, мой юный друг», — процитировал слова артиста портал «Дни.ру».

Bad Azz был членом коллектива Tha Dogg Pound Gangsta Crips. Ему довелось поработать с такими исполнителями как Тупак Шакур, Snoop Dogg, Warren G, Ice Cube и Busta Rhymes.

Стампса обвинили в домашнем насилии и приговорили к заключению в 2019 году.