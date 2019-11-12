Рэпер Bad Azz умер в тюрьме
Скончался в тюрьме рэп-исполнитель Джамарр Антонио Стампс, сообщила «Газета.ру».
О случившемся стало известно из микроблога исполнителя Snoop Dogg.
«Черт возьми. Покойся с миром, мой юный друг», — процитировал слова артиста портал «Дни.ру».
Bad Azz был членом коллектива Tha Dogg Pound Gangsta Crips. Ему довелось поработать с такими исполнителями как Тупак Шакур, Snoop Dogg, Warren G, Ice Cube и Busta Rhymes.
Стампса обвинили в домашнем насилии и приговорили к заключению в 2019 году.