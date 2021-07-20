Рэпер 50 Cent выпустит новый альбом после семи лет молчания

Американский рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, анонсировал выход нового музыкального альбома. Послушать его можно будет уже в сентябре этого года. Музыкальный альбом станет первым за последние семь лет. Об этом сообщили Nation News.

Новый альбом получит название Street King Immortal. В альбом войдут не только сольные треи исполнителя, но и коллаборации, записанные совместно с другими звездами. Однако имена исполнителей держатся в секрете. Музыкант рассказал, что на данный момент он работает над совместными треками с рэпером Eminem. Однако композиции с его участием в новый альбом не войдут.

Последний альбом 50 Cent носил название Animal Ambition. Пластинка вышла в 2014 году. За первую неделю количество продаж альбома составило более 46 тысяч копий в США. Всего за свою музыкальную карьеру 50 Cent выпустил шесть студийных пластинок.

Ранее певица Lorde впервые за четыре года порадовала фанатов новой песней Solar Power. Видеоклип на эту песню был размещен на официальном YouTube-калане артистки.