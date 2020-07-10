10 июля 2020, 17:44
Рэпер 50 Cent устроил погром в ресторане из-за назойливого фаната
Американского рэпера 50 Cent разозлил назойливый поклонник и музыкант начал швырять в него стулья. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на TMZ.
ИА Nation News рассказало, что конфликт произошел в одном из ресторанов в Нью-Джерси, куда артист пришел вместе со своей девушкой. К нему подошел поклонник и начал снимать его на телефон.
По словам свидетелей, мужчина провоцировал 50 Cent на скандал. Это разозлило рэпера и он начал кидать в фаната мебель. После этого исполнитель покинул заведение.