Рэпер 50 cent предложил подписчикам лечить коронавирус регулярным сексом

Американский рэпер 50 cent призвал использовать необычный способ борьбы с коронавирусом. Он посоветовал лечить новый тип инфекции регулярным сексом.

Этой идеей рэпер поделился со своими подписчиками в Instagram.

50 cent выложил снимок с фальшивым заголовком новостей, который сообщает, что секс помогает справиться с инфекцией.

«Хорошо, тогда с нами все будет в порядке», — написал музыкант под постом.

Это не первый раз, когда рэпер заботится о здоровье своих подписчиков во время интимной близости из-за пандемии коронавируса. До этого он публиковал картинку, которая рассказывает, в какой позе нужно заниматься сексом, чтобы не заразиться от партнера новым типом инфекции. Авторы этого мема рекомендуют всем избегать поз, при которых лица пары находятся рядом.

«Я просто хочу, чтобы вы были в безопасности, ладно? До дальнейших новостей», — написал он.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Он уже добрался и до знаменитостей. 12 марта стало известно, что новым типом инфекции заразились актер Том Хэнкс с супругой, а также три баскетболиста. Из-за болезни последних NBA приостановила игровой сезон.