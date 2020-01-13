Рената Литвинова отказалась от фото с поклонником в ресторане после ДТП

«Не в порядке (самочувствие. — прим. ред.), поэтому я не хочу фотографироваться», — сказала Литвинова, при этом она извинилась перед поклонником.

По информации телеканала, празднование дня рождения прошло в одном из столичных ресторанов. Литвинова разместила в своем профиле Instagram Stories видео, которое было снято внутри заведения.

Источник фото: Instagram / Stories / renatalitvinovaofficiall

Ранее Ренату Литвинову сбил автомобиль на Тверском бульваре. Как позже рассказала сама актриса, она после пробежки собиралась в салон. За рулем Mercedes, сбившем Литвинову, находилась 28-летняя девушка.

Она не собиралась останавливаться, несмотря на то что видела пешехода. Водитель после ДТП утверждала, что Литвинова якобы была пьяна, но это информация не соответствовала действительности.

Врач Теймур Кулиев рассказал о состоянии Литвиновой, которой после аварии пришлось зашивать подбородок.