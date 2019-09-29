Рената Литвинова стала моделью на Неделе моды в Париже. Видео

Актриса и режиссер Рената Литвинова приняла участие в Неделе высокой моды в Париже. Она вышла на подиум во время показа бренда Balenciaga. Видео актриса разместила в своем Instagram.

Литвинова продемонстрировала черное кружевное платье в пол.

«Счастлива быть причастной. Спасибо, Демна!» — написала она, обращаясь с креативному директору Balenciaga, своему другу Демне Гвасалии.

На показе также продемонстрировали платья-пиджаки, дутые пуховики и шубы с животным окрасом.

Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году, во время гражданской войны в Испании, ателье перебралось в Париж. Сейчас бренд принадлежит французской компании Kering.

Демна Гвасалия — грузинский дизайнер, создавший вместе с братом Гурамом бренд Vetements. С 2015 года он является креативным директором Balenciaga.