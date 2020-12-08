Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом

Литвинова пожаловалась, что только успела завершить монтаж ролика и сразу же узнала, что заболела COVID-19. Она призналась, что переживает за свою семью.

«Теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — написала Рената в посте.

Подписчики актрисы в комментариях к публикации пожелали ей скорейшего выздоровления.