08 декабря 2020, 16:18
Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом
Актриса Рената Литвинова сообщила в своем Instagram-аккаунте, что заразилась коронавирусом. Она опубликовала видео, на котором артисты, учителя и медики обращаются к россиянам с просьбой носить маски и беречь здоровье, пишет сайт «Утро.ру».
Литвинова пожаловалась, что только успела завершить монтаж ролика и сразу же узнала, что заболела COVID-19. Она призналась, что переживает за свою семью.
«Теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — написала Рената в посте.
Подписчики актрисы в комментариях к публикации пожелали ей скорейшего выздоровления.