Рейс из Москвы в Тель-Авив отложили из-за дебоша звезды сериала «Воровка»

«Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош», — пояснили в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об актрисе Лидии Вележевой.

Mash сообщил, что Вележеву из самолета под руки вывели полицейские и посадили в микроавтобус. На видео, которое опубликовало издание, можно увидеть, как Вележева пытается общаться с мужчинами, которые стоят напротив, обращаясь к ним «Мася».

Супруг Вележевой актер Николай Гуськов в беседе с «360» заявил, что никакого видео он не видел и не знает, что произошло.