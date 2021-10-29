Регину Тодоренко заподозрили в беременности

Платье, скрывающее фигуру Регины Тодоренко, спровоцировало слухи о ее беременности. Телеведущая и блогер появилась в многослойном наряде на церемонии вручения премии Style Awards 2021 от журнала Moda Topical. Об этом написал сайт «Дни.ру».

Поклонники Тодоренко считают, что телеведущая, надев странный наряд, не хочет показывать новую беременность. Многие из пользователей интернета не оценили странное платье телеведущей и даже назвали Регину «бабой на чайнике».

Фото Тодоренко в необычном наряде появились в Instagram-аккаунте светского обозревателя Феликса Грозданова.

Сейчас Регина вместе с мужем Владом Топаловым воспитывают сына Майкла.