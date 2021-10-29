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    29 октября 2021, 11:49

    Регину Тодоренко заподозрили в беременности

    Тодоренко надела странный наряд на премию Style Awards 2021 и дала повод для слухов

    Оксана Лавнюженко

    Платье, скрывающее фигуру Регины Тодоренко, спровоцировало слухи о ее беременности. Телеведущая и блогер появилась в многослойном наряде на церемонии вручения премии Style Awards 2021 от журнала Moda Topical. Об этом написал сайт «Дни.ру».

    Регину Тодоренко заподозрили в беременности

    Поклонники Тодоренко считают, что телеведущая, надев странный наряд, не хочет показывать новую беременность. Многие из пользователей интернета не оценили странное платье телеведущей и даже назвали Регину «бабой на чайнике».

    Фото Тодоренко в необычном наряде появились в Instagram-аккаунте светского обозревателя Феликса Грозданова.

    Сейчас Регина вместе с мужем Владом Топаловым воспитывают сына Майкла.