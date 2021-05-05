Регину Тодоренко положили в больницу

Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом телеведущая и певица сама сообщила на своей странице в Instagram.

«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — сказала она в Stories.

Источник фото: Instagram Регины Тодоренко

Позже она опубликовала фото из палаты с подписью: «Все будет хорошо». Почему ведущую госпитализировали, пока неизвестно.

В марте этого года Тодоренко призналась, что у нее неизлечимое заболевание. Она рассказала, что врачи диагностировали у нее витилиго. Это нарушение пигментации кожи. Ведущая отметила, что из-за патологии у нее на колене появилось белое пятно.