Регина Тодоренко стала ведущей программы «ТикТок Талант»

Ведущими программы «ТикТок Талант» станут Регина Тодоренко и блогер Роман Каграманов. Это шоу призвано не только развлекать зрителя, но и приносить людям пользу, написало РИА ФАН.

Членами жюри проекта являются певец Дима Билан и актриса Лариса Гузеева. Тодоренко рассказала, что у многих участников шоу ролики сделаны настолько профессионально, что они напоминают настоящие клипы.

«Мне запомнилась девочка, которая танцевала тверк. Я назвала этот номер „Путешествие попы по TikTok“. Еще меня впечатлил дуэт Сережи и Насти. Они очень круто поют — раскладывают музыку на разные партии и пропевают их», — поделилась Регина.

Речь идет о бэк-вокалистах мужа ведущей, певца Влада Топалова. Сама Тодоренко не ведет активную деятельность в соцсетях. Она заявила, что сейчас учится этому у своего соведущего — Каграманова.