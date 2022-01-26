Регина Тодоренко «сбежала» в Мексику, поручив уход за ребенком мужу Владу Топалову

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко решила устроить небольшой отпуск и вместе с сестрой отправиться на отдых в Мексику. Пока знаменитость загорает под палящим солнцем, воспитанием сына занимается ее супруг Влад Топалов. Недавно артист выложил забавное фото в свой Instagram, написали «Дни.ру».

Влад рассказал, что для того, чтобы почитать книгу или заняться какими-то другими делами, ему приходится просыпаться в пять утра. Однако певец не унывает, поскольку общение с сыном приносит ему не меньше удовольствия.

Он показал своим подписчикам проснувшегося малыша, который обосновался у музыкального центра и принялся переключать песни одну за другой.

«Слушаем примерно по 17 секунд по очереди: Щелкунчик, Бременские музыканты, Лебединое, мать его, озеро», — подписал фотоснимок Топалов.

Унывать артисту без жены явно не приходится. Топалов запечатлел себя с улыбкой на лице и с поднятым вверх большим пальцем.