Регина Тодоренко рассказала, сколько зарабатывает и на что тратит деньги

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских Instаgrаm-блогеров и поставил 860 тысяч долларов Регины Тодоренко на второе место. Ее обогнала Ксения Собчак с заработком в 1,6 миллиона долларов. Сама Тодоренко призналась, что ей обидно от таких цифр, так как получает она не меньше.

Forbes назвал российских Instаgrаm-блогеров с наибольшим заработком Подробнее

«Чуть меньше, чем у Ксении Анатольевны. Даже обидно, что так указали», — сказала Тодоренко в интервью на Youtube-канале Ксении Собчак.

По ее словам, самый большой заработок приносят не соцсети, а съемки на телевидении.

«Самая большая реклама была, для которой нужно было придумывать определенный контент, выделять один съемочный день, — полтора или два миллиона рублей», — пояснила ведущая.

Она добавила, что обычная реклама приносит 500-600 тысяч рублей. За эти деньги Тодоренко просто проговаривает что-то про товар во время эфира.

Она также отметила, что каждый месяц она не только получает внушительные суммы, но и много тратит. Телеведущая призналась, что ежемесячно ее кошелек пустеет на пять миллионов рублей. Деньги идут на личные расходы и зарплаты большому штату людей.

«Мы не жадные люди, мы щедрые люди. Но на какую-то прихоть я вряд ли потрачу. Сумку за пять тысяч долларов я вряд ли куплю», — заверила Тодоренко.

Она добавила, что за самую дорогую сумку в своей жизни она отдала три тысячи долларов.