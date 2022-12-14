14 декабря 2022, 12:36
Регина Тодоренко рассказала о страхе, который преодолела во время съемок шоу «Ледниковый период»
Телеведущая и блогер преодолела страх высоты
Известная телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко в этом году приняла участие в программе «Ледниковый период» на Первом канале. В интервью teleprogramma.pro она рассказала, какой страх ей удалось преодолеть благодаря участию в шоу.
По словам Тодоренко, в ходе подготовок и прокатов ей удалось побороть страх высоты. Также телеведущая гордится тем, что выучила сложнейшие элементы в фигурном катании за максимально короткие сроки. Она отметила, что выполнение тяжелых верхних поддержек дается очень сложно как с физической точки зрения, так и с психологической.
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Регина поделилась, что ее катание мотивирует старшего сына встать на коньки — он наблюдает за мамой благодаря телепередаче.
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Телеведущая катается в паре с фигуристом Александром Энбертом.
Фигурное катание
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