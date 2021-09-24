Регина Тодоренко рассказала о достижениях трехлетнего сына

Региона Тодоренко, телеведущая и жена Влада Топалова, поделилась с подписчиками в Instagram трогательным рассказом о сыне. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

«Ты такой смелый, малыш! Сегодня сбежал с занятия по музыке и зашел в спортивный зал, где проходила тренировка по футболу. Я предложила зайти и посмотреть, а вдруг понравится!», — рассказала Тодоренко.

Она порадовалась, что мальчик, которому сейчас 2,9 года, не боится сам знакомиться с людьми.

«Ты пошел самостоятельно знакомиться с тренером и попросился позаниматься, чем я безумно горжусь», — написала девушка.

Регина добавила, что мальчик старается рассказывать о своих чувствах и выражать эмоции с помощью слов. Это дает ей возможность лучше его узнать и выстроить контакт. По словам ведущей, в воспитании ребенка в семье уделяют много внимания заботе о ментальном здоровье, поэтому мальчика учат всегда озвучивать свои страхи и переживания.